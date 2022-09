Attitude en public et tenue vestimentaire: le Qatar dévoile un guide de règles à suivre pendant la Coupe du monde

La Coupe du monde approche à grands pas et pour ceux qui feront le voyage jusqu’au Qatar, il est temps de s’informer sur les dernières recommandations pour ce séjour. Le comité d’organisation de ce Mondial a d’ailleurs dévoilé un guide regroupant toutes les consignes à suivre durant la compétition. Destiné aux personnes accréditées, ce document, nommé « Qatar – Do’s and Don’ts 2022 » (« à faire et à ne pas faire », en français) ne devrait être pas bien différent pour les supporters.

Certains points ont déjà été évoqués ces derniers mois, notamment concernant l’alcool dont la consommation sera fortement réglementée. Par contre, on en apprend plus sur les règles de vie en société. Fixer un Qatari est jugé « impoli et inapproprié ». Lorsqu’on reçoit quelque chose, il faut le prendre de la main droite. Il en va de même pour boire le thé et pour la nourriture en général, la main gauche étant réservée à l’hygiène personnelle. Vouloir s’asseoir en croisant une jambe sur l’autre est une mauvaise idée également, car si le pied point vers une autre personne, cela est considéré comme une insulte.