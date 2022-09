Enseignement supérieur: 60% des étudiants pensent trouver un emploi rapidement

Plus de 60 % des étudiants sont persuadés qu’ils trouveront un emploi dans les trois mois qui suivent leur remise de diplôme, ressort-il vendredi d’une étude annuelle menée par Randstad auprès d’un millier d’étudiants.

Un quart des répondants se montrent particulièrement optimistes et tablent sur une mise au travail dans le mois suivant leur diplôme. A l’inverse, seuls 3 % se montrent très inquiets et ne pensent pas trouver un job avant au moins un an.