Pour plus d’Etat protecteur et stratège?

Pour surmonter la crise actuelle, certains réclament un Etat encore plus protecteur. Or, celui-ci a clairement démontré ses limites. C’est d’un Etat facilitateur et pragmatique que nous avons besoin.

Ces discours formatés sont pourtant d’une efficacité redoutable tant ils permettent à celles et ceux qui les tiennent de gagner des voix en se positionnant comme le seul rempart possible contre la menace d’un « hyper-capitalisme ultra-néo-libéral », qui transformerait l’Europe en une immense jungle sans foi ni loi. Seul un Etat fort, protecteur et stratège, s’appuyant sur de grandes personnalités visionnaires, permettrait à notre civilisation de survivre aux menaces extérieures : celles du marché mondialisé, des multinationales, ou des étrangers.

La chute du Mur de Berlin n’aura finalement pas marqué la fin de l’Histoire que Francis Fukuyama avait pourtant prédite dans son ouvrage publié en 1992. Depuis la résurgence des idéologies nationalistes et étatistes, une partie croissante de la population croit fermement que « l’orthodoxie néolibérale » s’est imposée en Europe et qu’elle sous-tend désormais les décisions prises par nos responsables politiques et économiques. C’est à se demander s’il n’existe pas un univers parallèle que seuls les « éveillés » peuvent entrevoir.

Une stratégie médiocre

Protecteur, l’Etat l’est déjà depuis des décennies. Les dépenses publiques ont même battu des records en 2020 ; elles ont atteint environ 60 % du PIB dans des pays comme la France et la Belgique. Dans ces circonstances, comment ne pas délirer pour y voir la preuve d’une « orthodoxie néolibérale » omniprésente en Europe ? Stratège, l’Etat a pu nous démontrer dans le passé à quel point il en était un bien médiocre. Pendant de nombreuses années, l’Etat a subsidié des entreprises dans les industries du charbon et de la métallurgie, avec des résultats exécrables sur l’emploi. Plus récemment, l’Etat était censé mener une politique de transition énergétique en faveur d’une économie plus décarbonée. Pour des raisons essentiellement idéologiques, le nucléaire a été délaissé, alors même que des personnalités pondérées comme Jean-Marc Jancovici clamaient haut et fort, depuis des années, que l’Europe ne pouvait s’en passer. L’Europe aura finalement rouvert des mines de charbon cette année et jeté aux oubliettes les accords de Paris pour sauver son économie et son industrie. N’est-ce pas là d’ailleurs la preuve que la décroissance n’est tout simplement pas socialement et économiquement acceptable ? À lire aussi La Vivaldi passe aux travaux budgétaires, les socialistes poussent à gauche toute

Plus rien à miser

Si des pays comme la Belgique ou la France veulent se donner les moyens d’offrir un avenir plus radieux aux générations futures, ils n’y parviendront certainement pas en misant sur un État plus protecteur ou plus stratège qu’il ne l’est déjà. Ces pays ont déjà parié et ils n’ont plus rien à miser. Ces deux dernières décennies, les charges d’intérêts sur la dette publique se sont nettement repliées, mais l’Etat n’a pas réussi à contrôler la hausse des dépenses primaires. En % du PIB, ces charges sont plus du double de celles de l’Allemagne dont les performances en éducation, justice, et santé ne sont pas pires que les nôtres. Comment ne pas voir que le retour sur investissement d’un euro emprunté par l’Etat « protecteur et stratège » est bien maigre ? Encore un peu de patience, la remontée des taux nous révélera à nouveau le véritable coût d’opportunité des charges d’intérêt et fera passer ce retour sur investissement en territoire négatif.