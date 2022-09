Le journaliste Ezio Mauro: «Berlusconi et Meloni sont l’alpha et l’oméga de la transformation de l’Italie»

Sur la terrasse de Rosati tout d’abord, piazza del Popolo, un bar que fréquentaient en leur temps Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini et Federico Fellini. Dans les bureaux de la société de production Stand By Me ensuite, où Ezio Mauro termine la postproduction d’un documentaire consacré à la Marche sur Rome qui sera diffusé sur la RAI le 28 octobre, le jour anniversaire du centenaire de cette date funeste pour l’Italie. Le grand journaliste et intellectuel italien prend le temps de réfléchir avec nous à l’importance de cet événement : l’arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni et Fratelli d’Italia. Avec 26% des voix, loin devant le Parti démocratique emmené par Enrico Letta, Meloni a écrasé la compétition et fait entrer en force son parti au Sénat et à la Chambre en compagnie de ses deux partenaires de la coalition. Un parti post-fasciste qui prend en main le destin de l’Italie : c’est un événement historique majeur qui aura des répercussions sur tout le continent européen.