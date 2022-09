Donald Trump cafouille en plein rassemblement politique: «Keep America gay» (vidéo)

L’ancien président américain Donald Trump s’est un peu embrouillé lors d’un rassemblement en Caroline du Nord, a rapporté le Nieuwsblad. A la place de son célèbre slogan « Make American great again », il a lancé un « we have to keep our country gay », soit en français, un appel à garder son pays « gay ».

Donald Trump a ensuite bégayé avant de continuer à parler comme si de rien n’était.