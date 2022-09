Sanction à venir pour Red Bull en F1? L’écurie de Max Verstappen n’aurait pas respecté le plafond budgétaire

La fédération internationale automobile (FIA) devrait publier d’ici quelques jours un rapport sur les dépenses de chaque équipe l’an dernier. On devrait y apprendre que Red Bull, mais aussi Aston Martin, ont dépensé plus que le maximum de 145 millions de dollars environ autorisés. De quoi exposer ces écuries à des sanctions.

L’écurie Red Bull aurait dépassé le plafond budgétaire imposé la saison dernière en Formule 1, révèlent la Gazzetta dello Sport et Auto, Motor und Sport. Si les faits sont avérés, cela pourrait coûter cher à Red Bull mais aussi à Max Verstappen, dont le titre acquis en 2021 est déjà terni par la polémique autour du GP d’Abu Dhabi.

Si le dépassement est inférieur à cinq millions de dollars, l’infraction est considérée comme mineure et pourrait être sanctionnée par une simple amende. En cas de montant plus important, Red Bull peut craindre une déduction de points. Dès lors, Max Verstappen pourrait-il perdre son titre de 2021, gagné avec 8 points d’avance sur Lewis Hamilton ? Rien n’est certain.