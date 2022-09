Energie: les Vingt-Sept s’accordent pour baisser la consommation et capter les surprofits

Les ministres ont également validé les deux mécanismes élaborés pour capter les surprofits des entreprises énergétiques. Concernant les producteurs d’électricité à bas coûts (nucléaire, renouvelable, lignite), qui profitent d’un effet d’aubaine dès lors que le prix de l’électricité sur le marché s’aligne dans la majorité des cas sur les coûts de production des centrales au gaz, un plafond de revenus de 180 euros/MWh va être fixé. Les revenus excédant ce plafond seront considérés comme des surprofits, et pourront être captés par les Etats membres pour être redistribués aux consommateurs finaux, particuliers et entreprises, qui font face à l’envolée de leurs factures.

À lire aussi Union européenne: une intervention urgente et temporaire sur les marchés pour contrer la hausse des prix de l’énergie

Les ministres européens de l’Energie réunis ce vendredi à Bruxelles se sont accordés sur un paquet de mesures destinées à faire face à la crise que l’Union traverse actuellement, sur base de propositions élaborées par la Commission. Les Etats membres s’engagent à réduire leur consommation d’électricité de 5 % pendant les heures de pointe. Il s’agit là d’une obligation, qui passera principalement par la mise en place d’outils de gestion de la demande – des grands consommateurs qui accepteront, contre subsides évidemment, de limiter leur demande pendant ces heures où les prix sont les plus élevés. Une diminution générale de la consommation de 10 % a également été acceptée, mais sur base volontaire celle-là.

Par ailleurs, une contribution de solidarité sera également imposée aux entreprises énergétiques actives dans les secteurs du gaz naturel, du pétrole, du charbon et dans le raffinage, applicable aux bénéfices taxables qui excèdent 120 % de la moyenne des bénéfices des quatre dernières années fiscales. Cette contribution devra être d’au moins 33 %, et l’argent récolté devra lui aussi être affecté à des mesures de soutien aux consommateurs finaux les plus vulnérables.