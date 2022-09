Le Koweït enquête sur des armes de luxe achetées en Belgique

Investiguant sur de possibles détournements de fonds publics commis par d’anciens membres du gouvernement, les autorités koweïtiennes ont fait parvenir en novembre 2020 une commission rogatoire à leurs homologues belges, leur demandant de désigner un juge d’instruction afin de vérifier si comme soupçonné, d’anciens dignitaires du golfe Persique ont acheté avec des deniers publics de luxueuses armes de chasse à des entreprises liégeoises.

Transmise au parquet de Liège puis au juge d’instruction Philippe Richard, cette demande de collaboration visait notamment un ancien ministre koweïtien, deux attachés militaires, un ex-chef de service au ministère de la Défense et un directeur de fonds militaire. De la perquisition menée par la PJF de Liège en avril dernier dans les bureaux de Browning – perquisition qu’a confirmée le maison-mère FN Herstal au Soir –, il ressort effectivement un ensemble d’achats pour un total d’un peu plus de 450.000 euros : 80 armes à feu, des dizaines de milliers de munitions et deux pistolets gravés à la main pour un prix unitaire de 36.000 euros. Dans la foulée, une autre entreprise d’armement liégeoise – qui n’a pu être jointe par Le Soir – a reçu la visite des policiers fédéraux, l’ex-ministre koweïtien y avait passé commande pour 230.000 euros environ. Rien d’illégal n’est reproché à ces sociétés liégeoises.