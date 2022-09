Comment bien gérer le budget de sa colocation en cinq questions

C’est une organisation de vie qui se conjugue au pluriel. Les étudiants l’ont adopté depuis longtemps, les jeunes travailleurs aussi et la formule s’étend aussi désormais aux plus de 40 ans, même parfois aux parents isolés avec enfant. A Bruxelles, la Société du Logement de la Région bruxelloise estimait (en 2018) que 11 % des logements étaient loués en colocation. Selon une étude menée en 2021 par l’asbl Samen Huis, on serait autour de 17 % pour l’ensemble du royaume (et même près de 60 % chez les 18-29 ans). Avec la crise inflationniste actuelle, probable que les statistiques grimpent encore plus. Car en coloc, on partage de bons moments, mais aussi le loyer, les charges et un certain nombre de frais. Voici quelques éléments à considérer pour ne pas se rater.