«Allez porter malheur à un autre»: Dani Alves dément une blessure annoncée par son propre club

Dani Alves blessé à moins deux mois de la Coupe du monde ? C’est ce que son club des Pumas a annoncé jeudi soir, expliquant que le Brésilien souffre d’un ligament du genou et que le staff médical devait encore évaluer la durée de son indisponibilité. Sauf que ce n’est pas le cas, et c’est Dani Alves lui-même qui a démenti l’information de son équipe.

« Allez porter malheur à un autre pour l’amour de Dieu », a tweeté Dani Alves, reprenant des publications de médias brésiliens et mexicains. « Mon ami Diogo m’a percuté à l’entraînement et par précaution je n’ai pas voyagé. » Le latéral brésilien le prend en tout cas avec humour, répondant même aux médias qui ont relayé l’information erronée. « En tout cas merci de t’inquiéter pour moi », écrit-il.

Quelques heures plus tard, les Pumas ont « clarifié le malentendu sur la blessure » du joueur. « Dani Alves a reçu un coup au genou à la fin de l’entraînement et par précaution n’a pas voyagé pour affronter le FC Juarez. La blessure nécessite un traitement de base et du repos. En raison d’un manque de communication et du déplacement de l’équipe à Ciudad Juarez, de mauvaises informations ont été publiées. Pour cette erreur, nous présentons nos excuses à Dani Alves. »