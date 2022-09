Quand se chauffer au bois devient presque un luxe

L’automne, c’est le temps du brame et des champignons, mais aussi des ventes de bois, tant pour les professionnels que pour les particuliers. Les premiers se constituent une partie de leur stock annuel en vue d’une revente ou d’une transformation en scierie, les seconds en achètent pour en faire du bois de chauffage.

Ces derniers mois, le prix du pétrole, du gaz et de l’électricité a flambé, mais qu’en est-il du bois qui restait une valeur relativement stable depuis des années, surtout le bois de chauffage en bûches ? Voici quelques jours, on a dressé l’état de la situation des pellets, ces petits granulés compressés réalisés à base de sciure de bois. Des pellets très demandés, et même trop, à tel point qu’il y a rupture de stock. Une situation d’autant plus problématique que la production des scieries tourne au ralenti. La forte demande et la rareté de la matière font que les prix ont augmenté de deux à trois fois par rapport à l’an passé.