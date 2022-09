Talk foot: Eden Hazard, sur le banc ou le terrain au Qatar? Nos experts sont partagés (vidéo)

Dans notre émission « En attendant le match », nos experts, Jean-François Rémy (VOOSPORT), Vincenzo Ciuro (RTL Sport) et Frédéric Larsimont (Chef foot de Sudinfo et Le Soir) sont revenus sur Eden Hazard et sa place dans le onze des Diables.

À un peu moins de deux mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde au Qatar, les Diables rouges ne semblent pas au mieux.

Lors des deux dernières rencontres de Nations League, les hommes de Roberto Martinez ont montré des signes de fébrilité. L’un d’eux concerne le capitaine Eden Hazard. Le nº10 des Diables rouges n’a plus le coup de rein d’il y a quelques années, il manque aussi cruellement de rythme et s’est montré assez maladroit en zone de conclusion. Aussi bien face au pays de Galles qu’aux Pays-Bas, il s’est contenté d’un peu plus d’une heure de jeu. Eden Hazard a clairement besoin de jouer et ce fameux temps de jeu, il ne l’a pas au Real Madrid où Carlo Ancelotti, le coach de la Casa blanca, ne semble pas enclin à l’aligner davantage. Même en l’absence de Karim Benzema blessé, Eden doit se contenter de quelques minutes.

Bref, dans ces conditions, doit-il commencer le Mondial sur le banc ou le terrain ? Nos experts Jean-François Rémy (VOOSPORT), Vincenzo Ciuro (RTL Sport) et Frédéric Larsimont (Chef foot de Sudinfo et Le Soir) répondent à la question.