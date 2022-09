La résurrection de Christian Eriksen à Manchester United

Un peu plus de quinze mois après son arrêt cardiaque survenu à l’Euro, le Danois de 30 ans retrouve son meilleur niveau à Manchester United. Lors du derby de dimanche (15h), il aura du boulot chez les Cityzens d’un certain Kevin De Bruyne.

On l’a cru mort. Pas métaphoriquement en parlant du football mais cliniquement. Le samedi 12 juin 2021, lors du match Danemark-Finlande à l’Euro, Christian Eriksen s’effondre sur le terrain, victime d’un arrêt cardiaque. Finalement, il est réanimé à même la pelouse. Un passage par l’hôpital suivi de la pose d’un pacemaker et revoilà Eriksen reparti pour un tour. Pas à l’Inter Milan, son club d’alors, puisque la Serie A interdit l’appareil cardiaque. D’abord à l’Ajax pour s’entraîner puis à Brentford, où il s’engage le 30 janvier dernier jusqu’en juin. Pari réussi avec des prestations solides (un but et quatre assists en onze matches) et le maintien à la clé.