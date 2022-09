Affaire PPDA: deux femmes dont une Belge, déposent de nouvelles plaintes Deux nouvelles plaintes ont été déposées il y a quelques jours, auprès du procureur de la République du tribunal de Nanterre, près de Paris.

La liste des plaintes à l’encontre de l’ancien présentateur vedette n’en finit plus. Deux plaintes supplémentaires viennent s’ajouter aux accusations envers Patrick Poivre d’Arvor. Dans un article publié ce vendredi, nos confrères du Parisien nous apprennent que deux femmes, Maïté, une Belge de 49 ans et Alejandra, une Franco-Argentine de 56 ans, se sont récemment adressés au procureur de la République du tribunal de Nanterre pour dénoncer des viols respectivement commis en 2005 et 1992.

Les faits se seraient déroulés dans le bureau de PPDA, à TF1 et sont prescrits. Néanmoins, ces plaintes alourdissent encore plus les charges à l’encontre du journaliste, s’ajoutant à une liste de dix-neuf plaintes, dont neuf pour viol.

Ainsi, que le rappelle Le Parisien, toutes ont été niées par Patrick Poivre d’Arvor – toujours présumé innocent – qui est allé jusqu’à lui-même attaqué une partie des plaignantes pour dénonciations calomnieuses.