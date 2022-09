Brésil: Lula, l’«évidence» de la victoire et un retour plein de défis

Le timbre de voix est plus rauque, le corps plus fatigué, mais le leader de la gauche est bien remonté sur scène avec tout son talent d’orateur. A 76 ans, pour sa sixième campagne, Lula a presque fait un sans-faute et aurait même une chance de l’emporter dès le premier tour. Il a réuni le nombre record de dix partis politiques autour de sa candidature et de personnalités autour de son nom. Son message a été martelé des centaines de fois : « Nous devons être le plus nombreux possible pour reconstruire le pays qui a été détruit par Bolsonaro. » Il a ainsi choisi comme vice-président Geraldo Alckmin, son ancien adversaire de droite à la présidentielle de 2006, gouverneur à trois reprises de Sao Paulo, catholique et conservateur. Cette stratégie semble payer, comme en 2003, où un Lula avec un visage plus centriste avait emporté l’adhésion après plusieurs tentatives infructueuses.