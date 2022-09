Edward Still avant Anderlecht - SC Charleroi: «La forme du moment ne compte pas dans un tel match»

Deux semaines après son revers contre Westerlo, le Sporting de Charleroi va se déplacer au Sporting d’Anderlecht ce dimanche pour tenter de se relancer. « C’est génial d’avoir un tel match pour se relancer. Tant mieux de reprendre par des matches comme Anderlecht et le Standard. Dans ces matches, la forme du moment disparaît un peu, surtout après un week-end sans avoir joué », expliquait Edward Still ce vendredi midi. Face aux Bruxellois, le T1 sambrien s’attend à un match intense et engagé. « Ce sera un match plein parce que les deux équipes vont vouloir presser. Anderlecht voudra poursuivre sur sa lancée à domicile après son succès contre Courtrai. On est confiant qu’on pourra contrôler les différentes parties du match. »

Pour cette rencontre, le coach carolo pourra normalement compter sur un effectif au complet, à l’exception forcément de Jules Van Cleemput. « Actuellement, tout le monde va bien, que ce soit les joueurs qui sont restés ici ou ceux qui sont revenus, mais on est encore 48h avant le match », pointait Edward Still.

La sélection sera connue ce samedi à l’issue de la dernière séance de la semaine.