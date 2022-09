Poutine signe l’annexion de quatre régions d’Ukraine: «Ils seront nos citoyens pour toujours»

« Nous signons aujourd’hui un accord sur l’intégration » de ces régions à la Russie, a déclaré M. Poutine devant le gouvernement, les députés et sénateurs, et d’autres représentants de l’Etat russe.

Le président russe Vladimir Poutine a commencé vendredi son discours devant l’élite politique du pays au Kremlin consacré à l’annexion de quatre régions d’Ukraine, à la suite de « référendums » largement dénoncés par Kiev et ses alliés occidentaux.

Les habitants des régions du sud et l’est de l’Ukraine annexées par la Russie seront « nos citoyens pour toujours », a déclaré vendredi le président russe Vladimir Poutine lors d’un discours au Kremlin. « Les habitants de Louhansk et Donetsk, Kherson et Zaporijia deviennent nos citoyens pour toujours », a affirmé le président russe devant l’élite politique du pays. « Les gens ont voté pour notre avenir commun », a-t-il ajouté, avant d’appeler l’Ukraine à « cesser immédiatement les hostilités ».

« Nous appelons le régime de Kiev à cesser immédiatement les tirs, toutes les hostilités et à revenir à la table des négociations », a déclaré M. Poutine lors d’un discours au Kremlin devant le gouvernement, les députés et sénateurs, et d’autres représentants de l’Etat russe.

L’Occident accusé de vouloir faire de la Russie une « colonie »

Le président russe Vladimir Poutine a accusé vendredi l’Occident de vouloir faire de la Russie une « colonie », lors d’un discours au Kremlin consacré à l’annexion de quatre régions du sud et de l’est de l’Ukraine.