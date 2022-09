Les robots sont-ils les patrons du futur?

On connaissait les robots sur les chaînes de production des usines, les robots aspirateurs et les IA médicales qui aident au diagnostic. Place désormais aux robots PDG.

Difficile d’aligner plus de mots-clés « tendances » que NetDragon Websoft. L’entreprise chinoise, valorisée à plus de dix milliards de dollars, est spécialisée dans les jeux vidéo mobiles en ligne et ne cache pas ses ambitions de développer des expériences dans le métaverse. Cela aurait pu suffire à cocher l’essentiel des termes les plus hype. Mais l’entreprise a annoncé il y a quelques semaines son intention de nommer comme PDG un robot humanoïde doté d’une intelligence artificielle (IA).