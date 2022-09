John Lelangue quitte Lotto Soudal: il rejoint l’organisation du Tour de Pologne comme manager général

« Nous sommes très heureux d’accueillir John au sein de notre équipe », a réagi Czeslaw Lang. « Il a dix ans d’expérience dans l’organisation du Tour de France et d’autres courses. Son expérience, avec 30 ans dans le cyclisme, montre qu’il appartient au monde du vélo. De plus, il vient de Belgique où le cyclisme est une religion. Je suis sûr que son arrivée va apporter une touche internationale supplémentaire à notre course. »

Jeudi, lors de l’annonce de son départ de Lotto Soudal, Lelangue avait déjà annoncé qu’il avait trouvé un nouveau défi. « Je sentais que c’était le moment de revenir à mes racines et j’avais besoin d’un nouveau challenge », a déclaré Lelangue, cité dans le communiqué. « L’organisation, la direction de course et d’événements est un monde qui me fascine et dont je fais partie. Ce n’était pas facile de quitter mon poste de CEO de Lotto Soudal. Je veux remercier Czeslaw Lang pour sa confiance et l’opportunité qu’il m’offre. J’ai hâte de débuter ce nouveau défi. »