Zoo d’Anvers: les amours interdites d’un chimpanzé et d’une visiteuse

Une relation privilégiée entre un être humain et un chimpanzé. Ne souriez pas. On ne parle pas ici de zoophilie, mais d’un « intérêt » qu’ont partagé Chita, un chimpanzé mâle de 38 ans, et une visiteuse régulière du Zoo d’Anvers. Un intérêt tellement fort, avec des baisers partagés de part et d’autre de la vitre de protection, que la direction du zoo a décidé de prendre une mesure forte d’interdiction des installations à l’encontre de la dame.