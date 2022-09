Fashion Week de Paris: Balmain sur le cœur

Il fut un temps où les journalistes étaient des stars. En s’inscrivant auprès de la Fédération de la haute couture et de la mode (Paris), de la Camera nazionale della moda (Milan), du British Fashion Council (Londres) ou toute autre instance chapeautant une Fashion Week n’importe où dans le monde, ils et elles recevaient les précieux sésames – un carton d’invitation nominatif, écrit à la main, et déposé par coursier à la réception de leur hôtel – leur permettant d’assister aux défilés. Et ce, depuis une éternité.