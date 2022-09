«Je commence à en avoir ras le bol à chaque fois qu’il prend la parole»: un champion du monde français se lâche sur Kylian Mbappé (vidéo)

Le comportement de l’attaquant du PSG agace de plus en plus.

Ces dernières semaines, les critiques à l’égard de Kylian Mbappé s’accumulent. Que ce soit par rapport à son comportement ou ses propos, l’attaquant du PSG agace de plus en plus de monde. Le dernier en date : Emmanuel Petit.

Le champion du monde 1998 n’a semble-t-il pas du tout apprécié le petit tacle de Mbappé envers son coach Christophe Galtier. Et il l’a fait savoir au micro de RMC Sport. « Ça concerne toujours le même joueur. À un moment donné, il faut qu’il arrête », a lancé Petit dans l’émission « Rothen s’enflamme ». « Ça lui arrive quand même deux secondes quand il parle, car il est intelligent, de se rendre compte des conséquences de ses propos ? Il y a un effet boomerang. Dis-le en privé à ton entraîneur ! On parle du cœur même de l’équipe et tu le mets sur la place publique. Moi, je suis à la place de Messi et compagnie, je commence à en avoir ras le bol à chaque fois qu’il prend la parole, lui. La prochaine étape, on va lui demander l’équipe qu’il veut avoir. »