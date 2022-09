Inflation: plus de 50.000 travailleurs ne pourront pas bénéficier de l’indexation des salaires

En janvier 2023, la plupart des travailleurs verront leur salaire augmenter par l’indexation salariale automatique. Mais neuf commissions paritaires n’ont pas prévu ce système dans leurs conventions collectives de travail et ne pourront donc pas faire bénéficier les travailleurs de l’indexation automatique, rapporte Sudinfo.

Plus de 50.000 personnes sont concernées. On parle notamment des salariés qui travaillent pour une profession libérale, comme les secrétaires de dentiste ou d’avocat/e. Ces personnes ne sont pas pour autant condamnées à ne jamais bénéficier de l’indexation. « Lors des négociations des hausses de salaires dans l’accord interprofessionnel, on fait en sorte de rattraper ce manque », explique Clarisse Van Tichelen, secrétaire permanente CNE, « mais on restera bien en deçà de ce que rapportera l’indexation automatique ».