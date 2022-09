Monoxyde de carbone : gare aux appareils défectueux

Avec la baisse des températures, les citoyens relancent les chauffages. Et multiplient les risques d’intoxication au monoxyde de carbone.

Cette année, avec la crise énergétique, les gens vont être tentés de calfeutrer leur habitation afin de conserver la chaleur. Il se peut qu dès lors il n’y ait pas suffisamment de ventilation au sein des maisons ; et ça peut être dangereux », indique Walter Derieuw porte-parole des pompiers de Bruxelles. En effet, refroidissement et crise énergétique constituent un cocktail favorable au risque d’intoxication au monoxyde de carbone (CO).