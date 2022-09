Ariël Jacobs rejoint la direction sportive d’Oud-Heverlee Louvain: «Je suis content de travailler pour un club qui a une vision sportive claire»

Jacobs, 69 ans, rejoint une structure déjà composée de quatre personnes avec Peter Willems (CEO), Henk Mariman (Directeur sportif et responsable de l’académie), Marc Brys (coach principal), Eddy Vanhemel (directeur du développement et coach des U23).

« Ariël Jacobs va apporter son expérience et sa connaissance à Den Dreef. Jacobs possède de l’expérience en Belgique et à l’étranger. Il a été actif comme directeur technique et entraîneur au plus haut niveau et a gagné des trophées partout », peut-on lire dans le communiqué.