Joëlle Sambi, la poétesse qui cogne et soigne à la fois

C’est notre Kae Tempest à nous ! Reine belge du spoken word, Joëlle Sambi absorbe les violences et les hypocrisies de notre monde pour transformer sa poésie punchy en armes d’autodéfense. Entre slam, musique électro et krump, ses « Angles morts » élargissent paradoxalement la vue.

Sur le plateau de la Balsamine trône un sac de boxe. Un de ces lourds boudins de cuir rembourrés, typiques des rings et sur lesquels pleuvent généralement les poings. Dans Angles morts pourtant, pas un petit bout de phalange n’ira s’écraser sur le sac de frappe, suspendu dans la lumière. Et pour cause ! Quand Joëlle Sambi boxe – et c’est peu dire qu’elle cogne avec la puissance d’un Mohamed Ali –, c’est avec les mots. Quand elle rosse les violences et les hypocrisies de notre monde, c’est avec la force d’une poésie chargée de luttes hybrides (afroféministes, lesbiennes, antiracistes).