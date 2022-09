Coronavirus: la Belgique est officiellement entrée dans une nouvelle vague

Annoncée et même modélisée depuis plusieurs semaines, la nouvelle vague de contaminations au covid est désormais une réalité. Les chiffres présentés ce vendredi par Sciensano ne laissent plus planer le doute : avec une moyenne de 2.500 contaminations par jour, en hausse de 27 % en une semaine et de 83 admissions à l’hôpital journalières, soit une augmentation de 42 % depuis le dernier relevé hebdomadaire, l’épidémie a entamé sa courbe ascendante. « La Belgique en est encore à un stade précoce de sa vague là où des pays comme la France, l’Allemagne ou l’Angleterre l’ont entamée depuis plusieurs jours », explique le microbiologiste de la KULeuven, Emmanuel André. « Comme cela a été modélisé par nos biostatisticiens, on s’attend maintenant à ce que ces contaminations, et dans une moindre mesure ces hospitalisations, continuent à augmenter pour atteindre un pic entre fin octobre et début novembre.