Au pic Saint-Loup, coup de chaud sur la vigne

Benoît Viot est le propriétaire et fondateur du Chemin des rêves, un domaine de vingt hectares de vignes entre Montpellier et le pic Saint-Loup, sentinelle avancée des Cévennes qui a déjà un pied dans la Méditerranée. Mais ce qu’il a vécu cette année était bien réel : « J’ai dû vendanger le 24 août », confie-t-il devant ses pieds de syrah et de grenache, les cépages dominants de l’appellation. « En vingt ans de métier, je n’avais jamais vu ça… » Et le phénomène est mondial : depuis les années quatre-vingt, la date des vendanges a en moyenne avancé de trois semaines.