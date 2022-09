Ligue 1: l’énorme somme demandée par Marcelo Bielsa, sept ans après son départ

Bielsa avait expliqué sa décision par un désaccord entre lui et la direction du club autour de son contrat.

Vendredi, ses avocats, Mes Benjamin Cabagno et Arnaud Ibanez, ont dénoncé « une faute » et une « stratégie déloyale » de l’OM dans la gestion de son contrat de travail. En cause, selon eux, le non-respect d’un accord avec le président du club Vincent Labrune portant sur une augmentation de 25 % du salaire de M. Bielsa entre la première et la deuxième saison.

Le club, alors représenté par le directeur général Philippe Perez et l’avocat de l’actionnaire majoritaire de l’époque, Margarita Louis-Dreyfus, aurait écarté l’augmentation de rémunération mensuelle nette d’impôts de 185.000 euros au dernier moment, entraînant le départ de l’entraîneur argentin surnommé « El Loco ».

« L’OM a un peu magouillé le système », a résumé la défense de l’entraîneur, qui réclame en dédommagement les salaires majorés de 25 % de la saison 2015/2016, soit 2.775.000 euros, un préjudice moral chiffré à 20.000 euros et un préjudice d’image et de notoriété de 180.000 euros, sans compter le règlement d’un contentieux fiscal.