«À propos», le podcast du Soir du 3 octobre: chômage de la Haute-Meuse, conflits d’intérêts au Parlement…

Par Pierre Fagnart Publié le 3/10/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

C’était en pleine crise sanitaire : deux co-directrices de l’Autorité de protection des données, l’APD, écrivaient au Parlement pour dénoncer des conflits d’intérêts au sein de l’institution.

Depuis, Alexandra Jaspar et Charlotte Dereppe ne travaillent plus pour l’institution chargée de veiller à la protection de nos données personnelles. L’une a démissionné, l’autre a été révoquée. A quoi ressemblaient ces trois années de combat ? Pourquoi se lancer dans une telle croisade ? Quelles en ont été les conséquences ? Charlotte Dereppe s’explique en détail dans une interview menée par Béatrice Delvaux et Philippe Laloux. Elle est aussi passée par notre studio.

Jusqu’au 26 octobre, une partie de la Meuse est mise en chômage. Autrement dit, le fleuve est quasiment vidé de son eau. Frédéric Delepierre du service société, s’est rendu sur place. Baptiste Gillot lui a notamment demandé à quoi servait une telle manœuvre.

