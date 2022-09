Bosnie-Herzégovine: les élections de la dernière chance

Dimanche, les Bosniens sont appelés à voter lors d’élections générales qui donneront lieu au renouvellement des institutions nationales, entitaires et cantonales. Malgré des enjeux d’une importance cruciale pour l’avenir immédiat du pays, tant au niveau politique que social, la campagne se déroule dans une atmosphère de quasi-désintérêt des Bosniens.

Sarajevo est vide en ce dimanche de semi-marathon. Dans les rues adjacentes au parcours de la course, seuls les visages des candidats aux élections sourient sur les affiches qui tapissent l’espace public de la capitale. Sur les quais de la rivière Miljacka, sur le moindre panneau publicitaire, dans les tramways, la campagne est partout. « Regardez ça ! On ne respire pas, il y en a partout de ces affiches. Mais pourquoi voter, franchement ? Pour qui, surtout ? Ce sont tous des voleurs, ils volent même les élections », s’énerve Fadil, chauffeur de taxi de la capitale avant d’ajouter qu’il espère arriver à faire partir son fils aîné en Allemagne dès que possible « pour qu’il ait une chance d’avoir une vie normale ».