Malgré l’inflation, le commerce veut encore croire au shopping plaisir

Animations, spectacles de rue et petits cadeaux vont égayer les artères commerçantes du pays. Ce samedi 1er et ce dimanche 2 octobre se tient la 6e édition du Week-end du client, à l’initiative de Comeos, de l’UCM et d’Unizo. Mais qu’est-ce que les 14.000 commerçants participants peuvent réellement attendre de cette initiative destinée à « conserver le goût du shopping plaisir », alors que l’inflation (11, 27 % en septembre) plombe le pouvoir d’achat de nombreux Belges ? « Cela enverra un signal intéressant », répond Thierry Evens, porte-parole de l’Union des classes moyennes, fédérant (notamment) de petits commerçants. « Si cela fait un flop, ce sera dur économiquement. Et pour le moral aussi. »