Energie: comment les Vingt-Sept comptent baisser la consommation d’électricité et capter les surprofits

Sur ces points-là, l’issue du conseil des ministres européens de l’Energie qui se tenait ce vendredi à Bruxelles ne faisait guère de doutes. C’est donc rapidement que les Vingt-Sept ont adopté un paquet de trois mesures élaborées par la Commission européenne et destinées à amortir les effets de la crise énergétique provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les pays européens s’engagent à limiter leur consommation d’électricité. Et ils se donnent aussi les moyens de capter les surprofits réalisés par les entreprises énergétiques pour les redistribuer aux consommateurs les plus affectés par la flambée des factures de gaz et d’électricité.

1