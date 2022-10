Economies d’énergie: faut-il éteindre les radiateurs de certaines pièces?

Si une maison est équipée de dix radiateurs et qu’on ne décide de n’en utiliser qu’un, il y aura une surconsommation inutile. En effet, pour un radiateur, il faut compter trois ou quatre kilowatts. Or il faut lancer une chaudière qui en fait 20, 25 ou 30 (kW). Maarten Van Lierop, chauffagiste interrogé par RTL, décrit la situation comme ceci : « C’est comme si on partait tout seul dans une voiture de dix personnes. »

Les températures ont récemment baissé en Belgique. Pas de doute, nous sommes bel et bien au début de l’automne. Et malgré la hausse des prix de l’énergie, beaucoup ont déjà rallumé leur chauffage. Pour faire des économies d’énergie, certains décident de ne chauffer qu’une seule pièce. Une stratégie qui ne serait pas forcément la bonne.

De plus, en n’utilisant et en ne chauffant qu’un seul radiateur et donc une seule pièce, la perte de chaleur est importante lorsqu’une porte est ouverte vers une pièce qui n’est pas chauffée.

En utilisant un seul radiateur sur dix, le consommateur espère une économie de 90 %. Celle-ci sera plutôt de 40 ou 50 %. Et s’il faut chauffer temporairement une pièce devenue glaciale, le gain sera encore plus faible. Car il faudra réchauffer l’air et tout le volume de la pièce.