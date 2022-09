«A 60 ans, Défi est-il mûr pour un président wallon?» Un candidat face à François De Smet

Ce sera, dit-il, la surprise du chef. Car Pascal Goergen, président de Défi Wallonie depuis janvier 2020 et échevin à Grez-Doiceau, est resté discret jusqu’à la clôture des candidatures ce vendredi. Mais il a bien décidé de « se jeter dans l’arène, même si ce n’est pas facile ». Tout en insistant : « Ce n’est pas une candidature contre François De Smet ou contre Bruxelles. Mais une candidature pour Défi et Défi Wallonie, pour un projet et une stratégie pour l’avenir du parti. »