Max Verstappen sacré champion du monde dès ce dimanche? Voici les scénarios pour que le Néerlandais soit couronné à Singapour

Max Verstappen, qui vient de fêter son 25e anniversaire vendredi, pourrait être sacré pour la deuxième fois champion du monde dès ce dimanche, à Singapour.

Mais pour cela, il doit impérativement gagner pour commencer. Et s’il gagne en signant le meilleur tour en course, il faudra alors que Leclerc ne fasse pas mieux que 8e et que Pérez ne termine pas sur le podium. Si Max Verstappen gagne dimanche sans signer le meilleur tour en course, il faudra alors que Leclerc ne termine pas mieux que 9e, et que Pérez ne fasse pas mieux que 4e (sans le meilleur tour) ou 5e (avec le meilleur tour).