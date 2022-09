La Formule 1 de Pierre Gasly prend feu à Singapour: «J’ai rapidement compris qu’il fallait sortir du barbecue» (vidéo)

C’est assurément l’image la plus spectaculaire de cette première journée du GP de Singapour. Alors que ses mécaniciens venaient de mettre son AlphaTauri sur les roulettes et qu’ils la faisaient pivoter pour la rentrer dans le stand, la monoplace de Pierre Gasly a soudainement pris feu au niveau du moteur.

Sur la vidéo, on voit les flammes très proches de la caméra de la voiture du Français et les mécaniciens s’affoler face au pilote. « On ne m’a pas prévenu mais j’ai juste vu à la tête des mécanos qu’il y avait clairement quelque chose qui n’allait pas », a expliqué Pierre Gasly au micro de Canal+. « J’ai vu des flammes dans les rétros et la fumée qui sortait en dessous de mon casque. J’ai rapidement compris qu’il fallait sortir du barbecue. »