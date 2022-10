Van Quickenborne menacé par les narcotrafiquants: «Cela ne change rien, je travaille avec plus de conviction encore»

Le ministre de la Justice et sa famille vivent depuis une semaine sous haute protection. Pour lui, « ce qui se passe est la conséquence du travail énorme qu’on fait contre la criminalité organisée ». Il se dit plus déterminé que jamais.

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), vit des moments inédits dans un pays comme la Belgique : menacé d’enlèvement par des narco-criminels (c’est la thèse à ce stade), contraint de se cacher avec sa famille durant plusieurs jours, sous haute protection pour un moment. Il poursuit malgré tout son travail ministériel. Plus déterminé que jamais, assure-t-il. Soutenu par « la solidarité » du monde judiciaire et politique, ses collègues l’ayant applaudi jeudi en séance plénière de la Chambre. Entretien avec l’homme et le politique qu’il est.

Tout d’abord, comment vivez-vous la situation, vous et votre famille ?