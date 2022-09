La fédération de boxe veut ramener Russes et Bélarusses dans le sport mondial

Première instance à lancer un tel appel, l’IBA occupe une place à part dans le monde sportif: suspendue par le CIO depuis 2019 pour de multiples défaillances, elle est présidée depuis 2020 par le Russe Umar Kremlev, n’a pas écarté Russes et Bélarusses de ses tournois, et risque de disparaître des JO après 2024.

«A la fois le CIO et les fédérations internationales doivent protéger tous les athlètes, et il ne devrait y avoir aucune discrimination basée sur la nationalité», poursuit-il, se disant prêt à «suivre une initiative commune» pour «séparer le sport et les athlètes de la politique».

Côté football, où Fifa et UEFA ont exclu les sélections et clubs russes de leurs compétitions, l’équipe nationale est d’ores et déjà bannie du Mondial-2022 au Qatar et des qualifications de l’Euro-2024 en Allemagne, dont le tirage au sort aura lieu le 9 octobre.