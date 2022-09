D1A: le Standard passe complètement à côté de son sujet et s’incline face à Seraing (0-2)

Seraing fut à deux doigts de doubler la mise 10 minutes plus tard mais le tir de Mansoni était repoussé par le poteau.

La plus grosse occasion du Standard tombait à la demi-heure de jeu. Perica se présentait vers le but mais Dietsch repoussait l’envoi du croate, permettant à Seraing de mener 0-1 à la pause.

Les troupes de José Jeunechamps doublaient leur avance peu après le retour des vestiaires. Poaty s’infiltrait dans la défense rouche et crucifiat Bodard pour porter le score à 0-2 (54e). Dietsch s’interposait à nouveau devant Perica à la 66e minute d’une rencontre dans laquelle les Rouches ne parvenaient pas à surprendre la défense serésienne, pourtant la plus perméable de D1A.

Plus performant à l’extérieur que sur sa pelouse, Seraing a ainsi renoué avec la victoire après deux défaites consécutives (face au Club de Bruges et l’Anwterp), signant un second succès d’affilée face aux Rouches

Au classement, le Standard pointe provisoirement au 5e rang avec 16 points. Seraing est 14e avec 9 unités.

La 10e journée se poursuivra samedi avec Louvain - Union (16h), Ostende - Genk et Westerlo - Zulte Waregem (18h15) et FC Bruges - Malines (20h45). Dimanche, la journée commencera par le duel des Sportings entre Anderlecht et Charleroi (10h30), suivi de La Gantoise - CS Bruges (16h), Courtrai - Antwerp (18h30) et Saint-Trond - Eupen (21h).

