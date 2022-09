À La Louvière, un «vendredi de la colère» en mode mineur

Vendredi en fin d’après midi, après 18 h30, un cortège de deux cent personnes environ a arpenté les rues de La Louvière sous le slogan : « Les prix doivent baisser, Engie doit payer ». C’est la première édition des « Vendredi de la colère », opération lancée par le PTB. Qui veut donc organiser une mobilisation hebdomadaire et tournante. En l’occurrence, l’appel à manifester a eu un succès relatif. « Le but est d’y aller crescendo, c’est pour ça qu’on a choisi une ville plus petite pour la première fois, même si le PTB a ici, à La Louvière, un fort ancrage », nous dit Sofie Merckx, cheffe de groupe à la Chambre. Roberto D’Amico, ancien délégué syndical à Caterpillar, maintenant député fédéral, motive : « Il fallait être là. Il n’y a pas que les pensionnés et les familles monoparentales qui sont frappés, c’est désormais la classe moyenne qui est touchée. On nous dit d’investir dans les pompes à chaleur et dans l’isolation ? Mais comment va-t-on sortir les liards ?