Au Standard, le noyau U23 n’est pas facile a gérer: «Ce n’est pas simple de dire à un joueur qu’il n’est pas repris»

Le SL16 FC disputera, dimanche (20h) à Sclessin, le Clasico des U23 face au RSCA Futures. Avec un effectif au sein duquel les allées et venues sont parfois nombreuses et où certains choix sont dictés par une stratégie de club qui complique parfois le travail du staff technique.

Les arrivées, dans la dernière ligne droite du mercato, de Filippo Melegoni, Stipe Perica, Philip Zinckernagel, Marlon Fossey et Steven Alzate ont porté à vingt-neuf le nombre de joueurs émargeant à l’effectif professionnel du Standard. C’est beaucoup pour un club qui, comme la saison dernière, n’a que deux compétitions à disputer, le championnat et la Coupe de Belgique. D’autant que Ronny Deila a toujours été très clair lorsqu’il a dû disserter sur le sujet : il préfère travailler au quotidien avec un groupe pas trop conséquent, et plus encore à l’approche de matches où, dans ce contexte, de trop nombreux joueurs sont laissés sur le côté. Les places sont donc de plus en plus chères.