La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Pourquoi Remco Evenepoel ne durera pas aussi longtemps que Philippe Gilbert»

Remco Evenepoel a été LA star de la semaine. Et ce n’est pas fini, il aura droit, comme les plus grands, à un hommage officiel sur la Grand-Place de Bruxelles ce dimanche. On a aussi appris qu’il participera avec son maillot arc-en-ciel à la semi-classique Binche-Chimay-Binche qui devrait être la dernière sortie belge de Philippe Gilbert.

Un double bonheur pour Jean-Luc Vandenbroucke, qui savoure anticipativement ce qui sera, à coup sûr, un nouveau grand moment dans la cité des Gilles après deux grands départs du Tour. Une ville qui est le siège des Wanty Gobert et qui, depuis longtemps, a le cyclisme dans les veines. À 40 ans, Philippe y achèvera quasi une carrière qui aura duré 20 années… Sans risquer de se tromper, on peut estimer que celle naissante de Remco n’aura pas cette longévité…