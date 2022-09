Le régime iranien, une machine répressive bien huilée

L’Iran est à feu et à sang, depuis la mort de Mahsa Amini le 16 septembre, arrêtée par la « police des mœurs » trois jours plus tôt pour port du voile inadapté. Les répressions meurtrières auraient fait, d’après l’organisation Iran Human Rights, plus de 76 victimes depuis le début des confrontations. L’opposition iranienne en exil évoque plus de 300 morts.

« Nous n’avons malheureusement pas de statistiques précises, mais des évaluations ainsi que mes collègues estiment la base de soutien au régime entre 10 et 20 % de la population », affirme Clément Therme, chargé de cours à l’Université Paul Valéry de Montpellier. Jusqu’à 80 % des Iraniens ne soutiendraient pas le régime en place. Mais le dialogue est impossible.