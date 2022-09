Wallonie: la grippe aviaire s’invite dans un certain flou

Faut-il se préparer à vivre sous la menace permanente de la grippe aviaire ? On n’en est pas encore là, mais les experts ne cachent pas leur inquiétude. Alors que l’apparition du H5N1 suivait les périodes de migration des oiseaux sauvages (printemps et automne), le virus semble étendre sa présence, contraignant les élevages de volailles au confinement. Et s’il frappe de préférence les oiseaux d’eau, il affecte d’autres volatiles sauvages. Voire – plus préoccupant – des mammifères. « Cette année-ci est exceptionnelle au niveau épidémiologique », confirme un expert. « C’est un changement majeur. »