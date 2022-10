Francis Amuzu revient sur son transfert avorté à Nice: «Je n’en ai pas dormi pendant plusieurs nuits»

Francis Amuzu (23 ans) fait partie des joueurs les plus faciles et les plus sympathiques du vestiaire anderlechtois. Trop gentil, « Ciske », au point de tout accepter et de tout donner pour le RSCA alors qu’un départ pour Nice se refusait à lui ? Loin d’être naïf, l’ailier anderlechtois a surtout le cœur à la bonne place. Toutefois, le natif d’Accra a logiquement été rattrapé par ses émotions, au détriment de la qualité de ses prestations. Il était grand temps, pour espérer retrouver une certaine sérénité, de signer un nouveau bail jusqu’en 2025 avec une option pour une saison supplémentaire. C’était le moment, aussi, de s’exprimer sur l’été le plus agité de son existence. Grand sourire, casquette sur la tête et training symbolisant une décontraction retrouvée : c’est un Amuzu pur jus qui s’est confié dans le Players’ Lounge du parc Astrid.