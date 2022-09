Crise énergétique: les citoyens européens devront encore patienter

Un an que les prix de l’énergie flambent. Douze mois que les Etats se tournent vers l’Europe pour une réponse commune. Six mois que la Belgique plaide le plafonnement des prix du gaz. Un mois que les ministres de l’Energie, porte-voix de la colère sociale sur leur territoire, réclament des mesures rapides. Une semaine que la pression s’accentue sur la Commission pour formuler des pistes concrètes. Avec, ce vendredi, à Bruxelles, un Conseil extraordinaire, « pour apporter des réponses ». Après deux heures de réunion, cocorico de la présidence tchèque : « Accord. Le Conseil approuve des mesures d’urgence pour réduire les prix de l’énergie. » Concrètement, il s’agit, d’une part, de réduire la consommation électrique et, de l’autre, de capter les surprofits des entreprises énergétiques pour les redistribuer aux plus vulnérables (lire par ailleurs). Rien, dans le règlement approuvé, qui impacte directement les prix du gaz ou de l’électricité.