Vers le retour du service militaire en Belgique? «Cela aurait du sens»

Dans un entretien accordé à la RTBF, l’amiral Michel Hofman, directeur de la Défense, s’est dit plutôt favorable au retour du service militaire en Belgique. « Il faut mener la réflexion vu la situation. On peut reprendre les arguments qui ont conduit à la suspension et se demander si on ne pourrait pas réintroduire le service militaire », a-t-il déclaré.

« Car il y a un besoin éventuel de devoir se défendre sur le territoire de l’Otan ou le territoire de l’Europe qui pourrait justifier le besoin de rappeler des gens. Cela aurait du sens », explique-t-il avant d’ajouter qu’il serait difficile de le rétablir du jour au lendemain. « Ce ne serait pas possible demain, mais dans les prochaines années oui. Il faut des budgets, des équipements, des hommes pour former les conscrits ».