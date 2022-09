Guerre en Ukraine: Vladimir Poutine commet un nouveau rapt territorial, lourd de dangers

L’oukaze est signé. Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia, dans l’est et le sud de l’Ukraine, sont désormais des territoires russes, si l’on en croit un document signé vendredi par le président russe.

Mais ce n’est ni vrai, ni fait.

Ce n’est pas vrai. Ces terres sont évidemment ukrainiennes, insérées dans les frontières internationalement reconnues du pays, et ne sont « annexées » à la Russie qu’à la pointe du canon. Au sommet du système multilatéral tant vanté par un Vladimir Poutine en croisade contre « l’Occident néocolonial », Antonio Guterres est on ne peut plus clair : « En ce moment de péril, je dois souligner mon devoir en tant que secrétaire général (de l’ONU) de faire respecter la Charte des Nations unies. La Charte est claire. Toute annexion du territoire d’un Etat par un autre Etat résultant de la menace ou de l’usage de la force est une violation des principes de la Charte et du droit international ».