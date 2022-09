Franco Dragone: dix ans de bataille avec la justice

Si Franco Dragone a longtemps brillé au firmament du spectacle, sa réussite ne lui a pas valu que des amis. Ces dernières années, un côté plus sombre de son parcours remontait à la surface. Mis en cause par les Panama Papers, inculpé pour fraude fiscale et blanchiment, il bataillait depuis une dizaine d’années pour faire entendre sa vérité. Sans plus trop y croire. En 2017, il présentait à Bruxelles et à Anvers, une mise en scène d’Aïda. Certains y voyaient une manière de faire oublier les affaires auxquelles il était mêlé. Il se voulait nettement plus réaliste. « Le but n’est pas de redorer mon image », lançait-il. « D’ailleurs, je n’y crois plus, c’est foutu. Quand j’ai commencé à la Louvière, je m’étais fixé trois objectifs : l’excellence artistique, la réussite commerciale et l’exemplarité. De toute évidence, c’est raté.